Московский Парад Победы 9 мая 2025: во сколько смотреть в Красноярске

В этом году в торжественном шествии примут участие российские военнослужащие, а также представители армий дружественных стран.
В 14:00 красноярцы смогут наблюдать за Парадом Победы на Первом канале. Также трансляция будет доступна по ссылке: www.1tv.ru/live.
Отметим, что также в Красноярске посмотреть Парад можно будет на Театральной площади. Там установили специальный экран. В 12:00 там покажут трансляцию с шествия, которое пройдет на правобережье Красноярска, а в 14:00 начнется московский Парад.
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