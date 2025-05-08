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Московский Парад Победы 9 мая 2025: во сколько смотреть в Красноярске

9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в торжественном шествии примут участие российские военнослужащие, а также представители армий дружественных стран.

В 14:00 красноярцы смогут наблюдать за Парадом Победы на Первом канале. Также трансляция будет доступна по ссылке: www.1tv.ru/live.

Отметим, что также в Красноярске посмотреть Парад можно будет на Театральной площади. Там установили специальный экран. В 12:00 там покажут трансляцию с шествия, которое пройдет на правобережье Красноярска, а в 14:00 начнется московский Парад.

Ранее рассказывали, во сколько начнется салют в Красноярске 9 мая 2025.