Омичам рассказали, что будет в парке Победы на 9 Мая

На протяжении семи часов будут работать четыре тематические зоны, оформленные в стилистике известных фильмов о войне. В концертной программе на главной сцене выступят оркестр народных инструментов, различные муниципальные коллективы, а завершит мероприятие московская группа VIVA. Также детские школы искусств проведут мастер-классы, а специалисты «ДОМА КИНО» организуют кино-палатку с фильмами о войне в формате виртуальной реальности и караоке. Муниципальные библиотеки представят экспозицию, посвященную вкладу Омска в победу.