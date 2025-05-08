В мэрии Перми рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Участники акции «Бессмертный полк» пройдут колонной после прохождения по Октябрьской площади войск Пермского гарнизона. Входные группы для желающих поучаствовать откроются уже в 8:30. Их будет четыре: две на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции и по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».