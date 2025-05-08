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В мэрии Перми рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Пойти в колонне может любой желающий.

Источник: Аргументы и факты

Любой желающий сможет пойти в колонне «Бессмертного полка» в Перми 9 мая, сообщили perm.aif.ru в городской администрации.

Участники акции «Бессмертный полк» пройдут колонной после прохождения по Октябрьской площади войск Пермского гарнизона. Входные группы для желающих поучаствовать откроются уже в 8:30. Их будет четыре: две на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции и по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».

Сами колонны «Бессмертного полка» будут формироваться на чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Пушкина, а также по улице Революции от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность».

В администрации Перми также подчеркнули, что в акции может принять участие любой житель или гость города.

Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк» в Перми в этом году вновь пройдёт в очном режиме впервые за три года.