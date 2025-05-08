В мэрии Перми рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Любой желающий сможет пойти в колонне «Бессмертного полка» в Перми 9 мая, сообщили perm.aif.ru в городской администрации.
Участники акции «Бессмертный полк» пройдут колонной после прохождения по Октябрьской площади войск Пермского гарнизона. Входные группы для желающих поучаствовать откроются уже в 8:30. Их будет четыре: две на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции и по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».
Сами колонны «Бессмертного полка» будут формироваться на чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Пушкина, а также по улице Революции от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность».
В администрации Перми также подчеркнули, что в акции может принять участие любой житель или гость города.
Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк» в Перми в этом году вновь пройдёт в очном режиме впервые за три года.