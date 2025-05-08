Обществознание уберут из расписания 6−8 классов в Новосибирской области

С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» уберут из расписания 6−8 классов в России, в том числе в Новосибирской области. Изучать науку начнут с 9 классов. Об этом пишет «Российская газета».
Эксперты обратили внимание на то, что в 6−7 классах некоторые темы дублируются, например, с курсом истории. Поэтому, было принято решение о пересмотре преподавания.
На учебный год 2025/2026 «общество» убрали из расписания 6−7-х классов, но оставили в 8−11-х.
Но с 2026 года предмет будут преподавать только в 9−11-х классах.