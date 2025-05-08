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Обществознание уберут из расписания 6−8 классов в Новосибирской области

С 2026 года изучать предмет будут только в 9−11-х классах.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» уберут из расписания 6−8 классов в России, в том числе в Новосибирской области. Изучать науку начнут с 9 классов. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперты обратили внимание на то, что в 6−7 классах некоторые темы дублируются, например, с курсом истории. Поэтому, было принято решение о пересмотре преподавания.

На учебный год 2025/2026 «общество» убрали из расписания 6−7-х классов, но оставили в 8−11-х.

Но с 2026 года предмет будут преподавать только в 9−11-х классах.