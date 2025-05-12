Ответы на кроссворд от 11 мая 2025: интересные факты про Сальвадора Дали

1. Животное

Дали был очарован экзотическими животными и иногда использовал их как часть своего публичного имиджа. Он держал муравьеда, с которым однажды прогуливался по Парижу в 1969 году — это событие стало частью его арт-легенды. Кроме того, у него были домашний оцелот, кошка по имени Бабу, и павлины. Животные часто появлялись в его картинах, например, слоны на длинных паучьих ногах стали одним из его узнаваемых образов, символизируя духовность и искажение пропорций реальности.