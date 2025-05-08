Бывший главный тренер сборной Молдовы по футболу может возглавить национальную команду Кувейта: Соглашение будет подписано в ближайшие дни

Бывший главный тренер сборной Молдовы по футболу Энгин Фират посетил футбольный турнир Chisinau Media Cup 2025, который на днях прошел в Кишиневе. Отметив высокий уровень соревнований, Энгин Фират сообщил журналистам, что, скорее всего, продолжит свою деятельность в Кувейте.
Поработав на протяжении своей карьеры во многих местах за рубежом, известный наставник готовится взять на себя новую роль на международной арене. По приглашению представителей Федерации футбола Кувейта, Энгин Фират посетил эту страну для возможного продолжения своей тренерской карьеры в качестве главного тренера национальной команды этой страны.
Встреча прошла достаточно продуктивно и стороны достигли существенного соглашения. Хотя еще официального подтверждения нет, ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.
Напомним, что ранее тренировавший сборные Молдовы и Кении, 54-летний Фират также некоторое время работал помощником тренера в турецком клубе «Фенербахче».
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