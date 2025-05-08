Озвучена средняя зарплата в Омской области

По данным статистиков, среднемесячная номинальная заработная плата в Омске за январь-февраль 2025 года составила 66 032 рубля, что на 15,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) не называется, но указано, что выросла на 4,1% по сравнению с прошлым годом.
«СуперОмск» сравнил цифры с концом 2024 года, то средняя зарплата в январе-феврале 2025 года оказалась ниже, чем в IV квартале (72 513 рублей). Это можно объяснить сезонными факторами: в декабре традиционно выплачиваются премии и 13-е зарплаты. Однако по сравнению с I кварталом 2024 года (57 894 рубля) рост составил более 14%.
При этом февральская зарплата (65 926 рублей) немного снизилась по сравнению с январем (65 981 рубль).
В Омскстате напоминают, что средняя зарплата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.
Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность зарплаты в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Для этого рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы путем деления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен.