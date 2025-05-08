Озвучена средняя зарплата в Омской области

«СуперОмск» сравнил цифры с концом 2024 года, то средняя зарплата в январе-феврале 2025 года оказалась ниже, чем в IV квартале (72 513 рублей). Это можно объяснить сезонными факторами: в декабре традиционно выплачиваются премии и 13-е зарплаты. Однако по сравнению с I кварталом 2024 года (57 894 рубля) рост составил более 14%.