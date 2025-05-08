8 мая авария оставила без света жителей Советского района Новосибирска

Около полудня 8 мая несколько улиц в Советском районе Новосибирска остались без электроснабжения. Причиной отключения стала авария на сетях.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале «Мой Новосибирск», проблемы с подачей электричества затронули объекты, расположенные на улицах Добровольческая, Тружеников, Белоусова, Закарпатская, Вахтангова, Звенигородская, Золоторожская и Иноземная.
По данным интерактивной карты муниципального портала, в результате произошедшего инцидента без света оказались не менее 123 дома. Отмечается, что значительная часть обесточенных адресов приходится на индивидуальную жилую застройку.
В настоящее время на месте происшествия работают бригады коммунальных служб, которые восстанавливают инфраструктуру.