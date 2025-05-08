Нападающий «Динамо» Джиошвили близок к переходу в «Авангард»

29-летний Джиошвили выступает за московский клуб в КХЛ с 2022 года. Завершившийся для «динамовцев» сезон стал лучшим с 2013 года: столичные хоккеисты дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Трактору» (1−4). Джиошвили, согласно статистике, провёл свой лучший сезон в карьере: в 85 играх этого сезона с учётом плей-офф хоккеист набрал 33 (16+17) очков по системе «гол+пас».