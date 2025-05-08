Отопление включается в Гродненской области из-за заморозков

Еще один регион Беларуси включает отопление из-за майских заморозков, сообщает БелТА.
Так, в Гродно включают отопление в социальных объектах. Включение отопления в областном центре в Гродненском горисполкоме объяснили невысокими температурами воздуха днем и ночными заморозками.
Из-за похолодания отопление включается в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях, архивах, библиотеках, во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.
Ранее сообщили, что тепло вернется в объекты социальной сферы Витебска из-за похолодания.
И сообщили, что отопление включается в Минской области из-за возвращения морозов в мае 2025.
Еще отопление вернется в дома некоторых белорусов из-за заморозков в мае 2025.