Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление включается в Гродненской области из-за заморозков

Власти сказали о включении отопления в Гродно из-за заморозков.

Источник: Комсомольская правда

Еще один регион Беларуси включает отопление из-за майских заморозков, сообщает БелТА.

Так, в Гродно включают отопление в социальных объектах. Включение отопления в областном центре в Гродненском горисполкоме объяснили невысокими температурами воздуха днем и ночными заморозками.

Из-за похолодания отопление включается в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях, архивах, библиотеках, во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.

Ранее сообщили, что тепло вернется в объекты социальной сферы Витебска из-за похолодания.

И сообщили, что отопление включается в Минской области из-за возвращения морозов в мае 2025.

Еще отопление вернется в дома некоторых белорусов из-за заморозков в мае 2025.