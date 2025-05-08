Самарский кардиолог перечислила 7 рекомендаций для здорового сердца у пожилых

Врач перечислила рекомендации по профилактике болезней сердца в пожилом возрасте.
Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области Елена Куракина дала советы по сохранению здоровья сердца в зрелом возрасте:
1. Питайться сбалансированно, употребляйте фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки и полезные жиры.
2. Занимайться физическими нагрузками минимум 150 минут в неделю.
3. Поддерживайть здоровый вес тела.
4. Отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.
5. Управлять уровнем стресса посредством техник расслабления.
6. Регулярно контролировать артериальное давление, холестерин и сахар в крови.
7. Соблюдать режим сна, спите не менее 7−8 часов ежедневно.
Эти меры помогут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и повысить качество жизни пожилых людей.
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