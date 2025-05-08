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Самарский кардиолог перечислила 7 рекомендаций для здорового сердца у пожилых

Врач перечислила рекомендации по профилактике болезней сердца в пожилом возрастеГлавный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области Елена Куракина дала советы по сохранению здоровья сердца в зрелом возрасте:1.

Врач перечислила рекомендации по профилактике болезней сердца в пожилом возрасте.

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области Елена Куракина дала советы по сохранению здоровья сердца в зрелом возрасте:

1. Питайться сбалансированно, употребляйте фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки и полезные жиры.

2. Занимайться физическими нагрузками минимум 150 минут в неделю.

3. Поддерживайть здоровый вес тела.

4. Отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

5. Управлять уровнем стресса посредством техник расслабления.

6. Регулярно контролировать артериальное давление, холестерин и сахар в крови.

7. Соблюдать режим сна, спите не менее 7−8 часов ежедневно.

Эти меры помогут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и повысить качество жизни пожилых людей.

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