В Ростове 9 мая изменят маршрут автобусов

«В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Ростова-на-Дону во время проведения мероприятий в парке культуры и отдыха “Левобережный”, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., с 21:00 до 23:00 схема движения муниципальных маршрутов №№ 1, 8, 39, 49, 65, 65А, 75 будет изменена в части организации заезда на ул. Левобережную», — говорится в сообщении.