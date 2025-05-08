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В Ростове 9 мая изменят маршрут автобусов

Ростовская область, 8 мая 2025. DON24.RU. В донской столице 9 мая будет изменена работа общественного транспорта. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

Источник: Freepik

«В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Ростова-на-Дону во время проведения мероприятий в парке культуры и отдыха “Левобережный”, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., с 21:00 до 23:00 схема движения муниципальных маршрутов №№ 1, 8, 39, 49, 65, 65А, 75 будет изменена в части организации заезда на ул. Левобережную», — говорится в сообщении.

К 22:15 на ул. Левобережной общественный пассажирский транспорт будет сосредоточен для обеспечения вывоза населения с мест массового отдыха.

Также с утра изменят маршрут автобусов в центре города из-за проведения парада Победы.

Напомним, подземные переходы в центре Ростова закроют 9 Мая.