Кроссворд на 12 мая 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
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12 мая отмечает день рождения американский актер Рами Малек, который сумел превратить личную харизму в мощный творческий инструмент. Он получил премию «Оскар» за воплощение Фредди Меркьюри и стал символом новой волны кино. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты о его ролях и достижениях.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.