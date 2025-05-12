Кроссворд на 12 мая 2025

12 мая отмечает день рождения американский актер Рами Малек, который сумел превратить личную харизму в мощный творческий инструмент. Он получил премию «Оскар» за воплощение Фредди Меркьюри и стал символом новой волны кино. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты о его ролях и достижениях.