В Иркутске увековечили память ветерана войны Павла Погодаева

Его военная служба продолжилась до 1946 года, а общий срок пребывания в Вооруженных Силах составил 32 года — в отставку он ушел лишь в 1974 году. После армии ветеран трудился на Иркутском авиазаводе, где занимался подготовкой инженерных кадров. Он также активно участвовал в работе ветеранских организаций.