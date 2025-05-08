В Иркутске увековечили память ветерана войны Павла Погодаева

В Иркутске 8 мая 2025 состоялось торжественное открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Павлу Погодаеву. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, церемония прошла по адресу, где он жил — на улице 4-й Советской, 47. В этот день ветерану исполнился бы 101 год.
— День Победы — священный праздник для каждой семьи. Мы должны перенимать уроки мужества у поколения победителей и бережно хранить их наследие. Установка мемориальной доски Павлу Погодаеву — это знак глубокого уважения к его подвигу и свидетельство того, что Иркутск помнит своих героев, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Павел Погодаев добровольно вступил в ряды Красной Армии в мае 1942 года. Пройдя путь от минометчика до артиллериста, он участвовал в ключевых сражениях — обороне Сталинграда, Курской битве, форсировании Днепра. Получив ранение, он остался в строю.
Его военная служба продолжилась до 1946 года, а общий срок пребывания в Вооруженных Силах составил 32 года — в отставку он ушел лишь в 1974 году. После армии ветеран трудился на Иркутском авиазаводе, где занимался подготовкой инженерных кадров. Он также активно участвовал в работе ветеранских организаций.
За боевые заслуги Павел Георгиевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями и памятными знаками. В 2015 году ему присвоили звание Почетного гражданина Иркутска. Ушел из жизни ветеран 17 июля 2021 года.
Церемония завершилась минутой молчания в честь павших героев и возложением цветов к новой мемориальной доске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске отметили 50-летие мемориала «Вечный огонь».