Отпуск накрылся: можно ли вернуть деньги за перелет и отель, если отметили рейс

— Если люди хотят получить средства обратно, они могут обратиться с претензией к авиакомпании. И по правилам, если рейс на определенную дату был отменен не по вине пассажира, последний вправе получить денежную компенсацию. Но при этом должны быть задокументированы все детали отмены рейса: посадочные талоны и время нахождения в аэропорту. Все это необходимо расписать и отправить на электронную почту авиакомпании, чтобы было подтверждение отмененного рейса, — рассказал специалист.