Ответы на кроссворд от 12 мая 2025: интересные факты про Рами Малека

По горизонтали:
1. Бонд
В 25-м фильме о Джеймсе Бонде Малек исполнил роль зловещего террориста Люцифера Сафина, обладающего биологическим оружием. Он описывал персонажа как человека с травмами прошлого и идеей «очищения мира», сравнивая его с религиозным фанатиком. Для этой роли Малек добавил в речь легкий русский акцент и сыграл холодно, без лишней экспрессии, создавая пугающее ощущение контроля и безумия.
2. Хэнкс
Один из ключевых моментов в карьере Малека произошел во время прослушивания для мини-сериала HBO «Тихий океан», продюсерами которого были Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Рами не знал, что оба легендарных деятеля кино будут присутствовать на прослушивании, и был удивлен, обнаружив их в комнате. Его выступление произвело на них впечатление, и он получил роль. Позже, уже во время съемок сериала, Хэнкс отправил ему письмо с похвалой за его работу. Впоследствии Хэнкс пригласил Малека на роль студента Стива Дибиаси в свой фильм «Ларри Краун».
3. Фараон
Рами Малек исполнил роль фараона Ахкменры в кинотрилогии «Ночь в музее». Его персонаж — древнеегипетский правитель, оживающий в музее по ночам, — стал одной из первых заметных ролей актера в крупном кинопроекте. Малек продемонстрировал харизму и комедийные способности, сумев создать запоминающийся образ, несмотря на относительно небольшое экранное время. Эта роль стала важным этапом в развитии его карьеры.
4. Египет
Рами Малек родился в Лос-Анджелесе в семье коптских христиан, эмигрировавших из Египта в 1978 году. Его отец, Саид Малек, работал экскурсоводом в Каире, а мать, Нелли Абдель-Малек, была бухгалтером. Семья осела в районе Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе. Дома говорили на арабском языке, и Рами до четырех лет говорил исключительно на нем. Отец часто будил детей ночью, чтобы они могли поговорить с родственниками в Египте, поддерживая таким образом связь с родиной.
5. Сингер
Брайан Сингер начал съемки «Богемской рапсодии», но был уволен с поста режиссера за плохую дисциплину и конфликты на площадке. По сообщениям, Сингер не являлся на съемки, имел частые стычки с актерами, включая Малека. Рами в интервью говорил, что общение с Сингером было «непростым», но он старался не отвлекаться от роли. После увольнения режиссера картину завершил Декстер Флетчер, однако Сингер остался официальным режиссером по правилам гильдии.
По вертикали:
1. Фредди
Подготовка к роли Фредди Меркьюри стала одной из самых сложных задач в карьере Рами Малека. Актер интенсивно занимался вокалом, хореографией и игрой на фортепиано, чтобы передать не только вокальное мастерство, но и уникальную пластику Фредди на сцене. С хореографом Полли Беннетт Малек учился воссоздавать движения певца, а с лингвистами — работал над акцентом. Важной деталью стал специальный зубной протез, имитирующий прикус Меркьюри. Малек также очень тщательно изучал архивные записи, уделяя особое внимание выступлению на Live Aid 1985, которое ему удалось воспроизвести с поразительной точностью. Вокал в фильме был создан путем сочетания оригинальных записей Меркьюри, вокала Малека и голоса певца Марка Мартинеза.
2. Оскар
На 91-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году Рами Малек получил приз за лучшую мужскую роль. Он стал первым актером с египетскими корнями, удостоенным этой награды. В своей благодарственной речи он отметил важность иммигрантского наследия и признался, что долго чувствовал себя чужим в индустрии. Победа укрепила его статус как одного из ведущих актеров Голливуда.
3. Игра
В интерактивном хорроре «Until Dawn» Рами Малек сыграл одного из главных персонажей — Джоша Вашингтона, загадочного парня с психическим расстройством. Для игры использовалась технология захвата движения и внешность персонажа полностью сканировалась с актера. Малек не только озвучил героя, но и сыграл его мимику и жесты, что придало образу реалистичности и глубины. Игра получила высокие оценки за атмосферу, сценарий и актерскую работу.
4. Данст
Рами учился в католической школе Notre Dame High School в Шерман-Оукс, где его одноклассницами были будущие актрисы Кирстен Данст и Рэйчел Билсон. Он принимал участие в театральных постановках и делил с Данст музыкальный театр.
Интересные факты о Рами Малеке:
- Роль Дэвида Л. Хилла, американского физика и участника Манхэттенского проекта, в фильме «Оппенгеймер» исполнил Рами Малек. Хилл, реальная историческая фигура, впоследствии стал критиком ядерного оружия и защитником Роберта Оппенгеймера, подвергшегося политическому преследованию. В фильме персонаж Малека долгое время остается в тени, однако в ключевой финальной сцене произносит мощную речь в защиту Оппенгеймера перед комиссией. Критики отметили сдержанное, но выразительное исполнение Малека, подчеркнув, что его спокойствие в этот момент оказалось сильнее гнева, и данная сцена стала кульминацией моральной линии фильма.
- Рами Малек получил широкое признание за роль Эллиота Олдерсона в сериале «Mr. Robot». Эллиот — психически нестабильный хакер, страдающий от социальной тревожности, депрессии и диссоциативного расстройства личности. Малек тщательно готовился к роли, консультируясь с психотерапевтами и изучая медицинскую литературу, чтобы точно передать особенности этих состояний. Актер признавался, что съемки, часто проходившие в ночное время, были психологически изматывающими. В 2016 году Малек был удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а его игра получила высокие оценки критиков за честность и глубину.
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