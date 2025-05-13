Ответы на кроссворд от 12 мая 2025: интересные факты про Рами Малека

2. Хэнкс

Один из ключевых моментов в карьере Малека произошел во время прослушивания для мини-сериала HBO «Тихий океан», продюсерами которого были Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Рами не знал, что оба легендарных деятеля кино будут присутствовать на прослушивании, и был удивлен, обнаружив их в комнате. Его выступление произвело на них впечатление, и он получил роль. Позже, уже во время съемок сериала, Хэнкс отправил ему письмо с похвалой за его работу. Впоследствии Хэнкс пригласил Малека на роль студента Стива Дибиаси в свой фильм «Ларри Краун».