Сотни пассажиров «застряли» в омском аэропорту 8 мая

«Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921−70−00», — пояснили в ведомстве.