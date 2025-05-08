Сотни пассажиров «застряли» в омском аэропорту 8 мая

Из-за несвоевременного прибытия самолетов из Москвы вылет людей из Омска задерживается. С данной проблемой 8 мая столкнулись более 300 клиентов компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», включая 26 детей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921−70−00», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что сегодня расписание полетов пришлось также скорректировать аэропортам Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Норильска и некоторых других городов.
Ранее «КП Омск» рассказала, как самолет попал в турбулентность после вылета из местного аэропорта: ЧП с рейсом В738 зафиксировали 6 мая.