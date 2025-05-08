Ограничения по продаже алкоголя хотят ужесточить в Ленобласти

В Ленинградской области продолжают обсуждать проект закона об обороте алкогольной продукции, в рамках которого предлагают увеличить время запрета на продажу алкоголя в розничных магазинах — с 10 вечера до 11 утра. Напомним, сейчас в области алкоголь можно купить в рознице с 9 утра, а в Петербурге — с 11. И, по мнению авторов инициативы, ограничения надо привести к единому знаменателю.
— Кроме того, в Ленинградской области, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых «наливаек». Зачастую работа указанных объектов создает нетерпимые условия для проживающих в многоквартирных домах. Ведь вокруг подобных объектов возникает постоянное скопление граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — приводит текст из пояснительной записки «Деловой Петербург».
Если закон примут, то он вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года.