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Метро Минска сократит 9 и 10 мая интервал движения поездов

Интервалы движения составов столичной подземки сокращают для удобства передвижения пассажиров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Минский метрополитен 9 и 10 мая сократит интервал движения поездов, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что это делается для транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, и для удобства пассажиров.

Так, в пятницу интервал движения составит:

  • на Московской линии с 09:00 до 24:00 — 3 минуты.
  • на Автозаводской линии с 09:00 до 11:00 — 5 минут, с 11:00 до 16:00 — 4 минуты, с 16:00 до 24:00 — 3 минуты.
  • на Зеленолужской линии с 06:00 до 11:00 — 7 минут, с 11:00 до 24:00 — 6 минут.

В субботу, 10 мая, на Автозаводской линии интервал движения изменится только вечером (с 19:30 до 24:00) — он будет сокращен до 5 минут.

В метро напомнили, что 9 мая возможны ограничения для пассажиров (на вход и выход) на станции «Площадь Победы» — в вестибюле со стороны Монумента Победы, а также на некоторых других станциях.

В метрополитене также обратились к минчанам и гостям столицы заблаговременно покупать жетоны и проездные билеты. Там напомнили, что на всех станциях за проезд можно заплатить с помощью бесконтактных банковских карт и сервиса «Оплати».