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Шереметьево планирует обслужить 97 тыс. пассажиров в течение суток

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, в течение суток планируется обслужить на прилет и вылет 97 тыс. пассажиров, сообщил Минтранс РФ по итогам посещения аэропорта министром транспорта Романом Старовойтом.

Источник: РИА "Новости"

У лент выдачи багажа скопления людей нет, проход через зону паспортного контроля свободен. Ожидается, что расписание рейсов в Шереметьево будет восстановлено к 18:00.

«Сегодня здесь [в Шереметьево] отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более двух часов 18 рейсов. Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день. В течение сегодняшних суток аэропорт планирует обслужить на прилет и вылет 97 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

К работе привлечены дополнительные сотрудники, пассажирам предоставляется вода, питание, а также места для отдыха. В комнатах матери и ребенка работают игровые зоны для детей и в наличии свободные спальные места для отдыха.

В некоторых российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии».