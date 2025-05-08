Шереметьево планирует обслужить 97 тыс. пассажиров в течение суток

У лент выдачи багажа скопления людей нет, проход через зону паспортного контроля свободен. Ожидается, что расписание рейсов в Шереметьево будет восстановлено к 18:00.
«Сегодня здесь [в Шереметьево] отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более двух часов 18 рейсов. Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день. В течение сегодняшних суток аэропорт планирует обслужить на прилет и вылет 97 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.
К работе привлечены дополнительные сотрудники, пассажирам предоставляется вода, питание, а также места для отдыха. В комнатах матери и ребенка работают игровые зоны для детей и в наличии свободные спальные места для отдыха.
В некоторых российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии».