Шереметьево планирует обслужить 97 тыс. пассажиров в течение суток

«Сегодня здесь [в Шереметьево] отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более двух часов 18 рейсов. Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день. В течение сегодняшних суток аэропорт планирует обслужить на прилет и вылет 97 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.