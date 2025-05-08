«До 25 мая тепла ждать не стоит». Синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в мае 2025

Также и в Белгидромете сообщают о сохранении холодной погоды в Беларуси и ночных заморозках до −5 мороза на 9, 10 и 11 мая. Дневные температуры в эти дни будут не выше +15 на юге страны. А на выходных в субботу и воскресенье высока вероятность осадков виде дождя и мокрого снега.