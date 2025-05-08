«До 25 мая тепла ждать не стоит». Синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в мае 2025

Синоптики сказали, что устойчивое тепло в Беларуси не установится почти до конца мая, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), до 25 мая ждать устойчивого тепла белорусам не приходится. А неделя с 12 по 18 мая будет очень холодной, как и нынешняя.
— На неделе с 12 по 18 мая будет очень холодно — на 3 — 6 градусов ниже нормы, — констатируют синоптики.
Чуть теплее будет на неделе с 19 по 26 мая, но все равно на 1 — 3 градуса ниже климатической нормы.
Холод в Беларуси установился из-за сложившейся над Европой устойчивой системы циркуляции атмосферы, обусловленной пространственным распределением областей высокого и низкого давления. На погоду влияют высотные антициклоны, расположившиеся над северной Атлантикой и над европейской частью России. И именно так в Беларусь проникает холодный воздух из приполярных областей.
Также и в Белгидромете сообщают о сохранении холодной погоды в Беларуси и ночных заморозках до −5 мороза на 9, 10 и 11 мая. Дневные температуры в эти дни будут не выше +15 на юге страны. А на выходных в субботу и воскресенье высока вероятность осадков виде дождя и мокрого снега.
Из-за похолодания в мае отопление включается в Гродненской области. Ранее сообщили, что тепло вернется в объекты социальной сферы Витебска. И сообщили, что отопление включается в Минской области.
Еще отопление вернется в дома некоторых белорусов из-за заморозков в мае 2025.