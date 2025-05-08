Грозы, град и жара до +32: Какая погода ждет казахстанцев на праздничные выходные

В Астане 9 мая ожидается переменная облачность, днём возможны дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 9−14 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха поднимется до +26…+28 °C. 10 мая сохраняется вероятность осадков, гроз и града, при этом температура днём понизится до +22…+24 °C. 11 мая ночью вновь ожидаются дожди и гроза, днём — до +20 °C.