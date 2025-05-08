В Ростовской области на реконструкцию детских площадок выделят около 500 млн рублей

В Ленинском районе Ростова, в парке «Димитриевский», состоялась важная встреча, на которой глава района Юлия Мищук обсудила с жителями вопросы реконструкции детской площадки.
Она рассказала об имеющихся вариантах благоустройства. Жителям предложили выбрать, какие игровые элементы установить. Были озвучены множество вариантов: карусель, качели «Гнездо», игровые панели, доски для рисования. Также планируется установить детский игровой комплекс для старшей возрастной группы.
— Мы надеемся, что, учитывая наши пожелания, вы сделаете эту площадку более комфортной и безопасной, — поделились мнением жители близлежащих домов.
Отметим, что по поручению врио Губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в этом году в регионе запланирована реконструкция почти 200 детских площадок. На эти цели выделено 500 миллионов рублей.
В Ростове-на-Дону благоустроят 12 площадок. Обсуждения проектов уже прошли по 11 адресам.
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