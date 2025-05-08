В Алматы с мая по август будут отключать горячую воду

Так, ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» приступает к ремонтным работам по графику, утвержденному в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта.
В связи с чем на некоторых участках производится вынужденное отключение горячего водоснабжения.
Стоит отметить, что остановка котельных осуществляется не чаще одного раза в год.
На крупных объектах — «Орбита», «Юго-Восточная», «Южная» и «Аккент» — есть возможность переключения на другие тепловые сети, что позволяет избежать отключений.
Однако на некоторых котельных временное прекращение подачи горячей воды все же необходимо:
котельная «Поликлиника № 2» (Медеуский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «Тех.лицей № 71» (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «Школа № 85» (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «13-й военный городок» (Турксибский р-н): с 12 мая по 16 мая;котельная «Волочаевская, 381» (Турксибский р-н): с 19 мая по 23 мая;котельная «Сейфуллина № 68Б» (Турксибский р-н): 19 мая по 23 мая;котельная «Беспакова» (Жетысуский р-н): с 19 мая по 23 мая;котельная «Премьера» (Наурызбайский р-н): с 9 по 16 июня;котельная «Жас-Канат» (Турксибский р-н): с 9 по 23 июня;котельная «Аэропорт» (Турксибский р-н): с 9 июня по 3 июля;котельная «Кокжиек» (Жетысуский р-н): с 21 июля по 8 августа.
«В 2025 году запланирован ремонт на 43 малых котельных, где отключения горячей воды не превысят одной недели».Пресс-служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
С подробным графиком ремонта можно ознакомиться на официальном сайте: atke.kz.
Ранее стало известно, что в рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая 2025 года в районе парка 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы будет временно ограничено движение транспорта.