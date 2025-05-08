В Алматы с мая по август будут отключать горячую воду

котельная «Поликлиника № 2» (Медеуский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «Тех.лицей № 71» (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «Школа № 85» (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;котельная «13-й военный городок» (Турксибский р-н): с 12 мая по 16 мая;котельная «Волочаевская, 381» (Турксибский р-н): с 19 мая по 23 мая;котельная «Сейфуллина № 68Б» (Турксибский р-н): 19 мая по 23 мая;котельная «Беспакова» (Жетысуский р-н): с 19 мая по 23 мая;котельная «Премьера» (Наурызбайский р-н): с 9 по 16 июня;котельная «Жас-Канат» (Турксибский р-н): с 9 по 23 июня;котельная «Аэропорт» (Турксибский р-н): с 9 июня по 3 июля;котельная «Кокжиек» (Жетысуский р-н): с 21 июля по 8 августа.