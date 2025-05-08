Кто такие кредитные доноры и зачем они нужны?

Что ж, в принципе тема браков по расчету не новая. Просто раньше люди чаще объединяли уже имеющиеся капиталы. Или же с помощью брака получали продвижение по карьере. Необязательно, к слову, продвижение это зависело от степени влиятельности новообретенных родственников. Иногда необходим был сам статус семейного человека. Как в рассказе Моэма, например. В его «Браке по расчету» герою нужно было жениться хоть на ком, чтобы стать губернатором одной из британских колоний. И герой, представьте себе, тоже отправился искать счастья в Tinder, в смысле в газету «Фигаро». Найти себе супругу по объявлению, правда, не получилось, хотя жениху и прислали 4372 письма! Зато очень удачно подвернулась двоюродная сестра приятеля, которая согласилась на предложение через 15 минут после знакомства. Причем закончилось все хорошо. Герои полюбили друг друга. Такая вот сказка.