Черешня в 4 раза дороже свинины — такого Молдова еще ни видела: На рынках столицы — по 450 леев за килограмм

Черешня вызывает неоднозначные реакции у покупателей на Центральном рынке Кишинева, ведь её цена значительно превышает ожидания. Однако, несмотря на это, некоторые горожане, готовые заплатить за неё 450 леев за килограмм, стремятся хотя бы немного почувствовать вкус лета. По словам торговцев, черешня покупается в основном малыми порциями, стаканами, по 120 леев, так как не все готовы покупать целый килограмм по такой высокой цене.