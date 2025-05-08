Черешня в 4 раза дороже свинины — такого Молдова еще ни видела: На рынках столицы — по 450 леев за килограмм

На рынках Кишинева появились первые ягоды сезона. Молдавская клубника продается по цене от 90 до 120 леев за килограмм, а вот черешня, привезенная из Греции, стоит значительно дороже — 450 леев за килограмм. В этом году молдавская черешня задержалась из-за весенних заморозков и пока не поступила в продажу. Об этом сообщает TV8.
Черешня вызывает неоднозначные реакции у покупателей на Центральном рынке Кишинева, ведь её цена значительно превышает ожидания. Однако, несмотря на это, некоторые горожане, готовые заплатить за неё 450 леев за килограмм, стремятся хотя бы немного почувствовать вкус лета. По словам торговцев, черешня покупается в основном малыми порциями, стаканами, по 120 леев, так как не все готовы покупать целый килограмм по такой высокой цене.
Торговцы отмечают, что молдавская черешня, скорее всего, будет доступна в продаже в конце мая, когда будет собран первый урожай, задержавшийся из-за весенних заморозков.
Торговцы клубникой на Центральнром рынке, в свою очередь, признаются, что «продажи не так активны, как ожидалось». Многим покупателям такие цены кажутся слишком высокими, и, хотя клубника привлекает покупателей своим сладким ароматом, продажи всё же не оправдывают ожиданий. Несмотря на это, торговцы отмечают, что некоторые молдаване, желающие насладиться первым вкусом лета, не сдерживаются и покупают клубнику.
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