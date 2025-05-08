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На юго-восток Башкирии обрушатся ливни

Жителей юго-востока Башкирии предупредили о ливнях и грозах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей юго-восточных районов Башкирии предупредили о непогоде. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, сегодня, 8 мая, ожидаются ливни, сопровождающиеся грозой.

В официальном обращении спасательного ведомства содержится призыв к местным жителям проявлять особую бдительность и соблюдать меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

— В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — говорится в сообщении ведомства.

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