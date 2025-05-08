В Кунгуре в легкоатлетической эстафете ко Дню Победы победили сотрудники полиции

В Кунгуре в легкоатлетической эстафете, посвященной 80-летию Великой Победы, приняли участие более 800 спортсменов разных возрастов. Они не только продемонстрировали свои спортивные навыки, но и отдали дань уважения и памяти героическим предкам.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в традиционной весенней эстафете общей протяженностью около 10 километров приняли участие 65 команд. В их числе — сборные школ и средних специальных учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений Кунгурского муниципального округа. Успешного забега спортсменам пожелала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Участников эстафеты разделили на шесть групп. Команда сотрудников полиции состязалась с десятью командами, среди которых были коллеги из Федеральной службы исполнения наказаний, администрации Кунгура и других организаций и учреждений.
Спортсмены из команды «Динамо» в напряженной борьбе успешно преодолели 12 этапов и заняли первое место в юбилейной эстафете.