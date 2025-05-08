Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кунгуре в легкоатлетической эстафете ко Дню Победы победили сотрудники полиции

В Кунгуре в легкоатлетической эстафете, посвященной 80-летию Великой Победы, приняли участие более 800 спортсменов разных возрастов.

В Кунгуре в легкоатлетической эстафете, посвященной 80-летию Великой Победы, приняли участие более 800 спортсменов разных возрастов. Они не только продемонстрировали свои спортивные навыки, но и отдали дань уважения и памяти героическим предкам.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в традиционной весенней эстафете общей протяженностью около 10 километров приняли участие 65 команд. В их числе — сборные школ и средних специальных учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений Кунгурского муниципального округа. Успешного забега спортсменам пожелала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Участников эстафеты разделили на шесть групп. Команда сотрудников полиции состязалась с десятью командами, среди которых были коллеги из Федеральной службы исполнения наказаний, администрации Кунгура и других организаций и учреждений.

Спортсмены из команды «Динамо» в напряженной борьбе успешно преодолели 12 этапов и заняли первое место в юбилейной эстафете.