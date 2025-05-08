Внук погибшего в Сталинградской битве казахстанца открыл памятник под Волгоградом

— Победа в Великой Отечественной войне достигнута огромной ценой. Для Казахстана эта победа имеет особое значение: на фронт ушел каждый пятый житель страны, и это более миллиона двухсот тысяч наших граждан. И свыше половины из них не вернулись домой. Более 270 тысяч из них числятся пропавшими без вести, — отметил Серик Жумангарин.