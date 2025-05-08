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Турбазу «Зелёный берег» обязали покинуть территорию нацпарка «Самарская Лука»

Природоохранная прокуратура Самарской области потребовала освободить земельный участок национального парка «Самарская Лука» от турбазы «Зелёный берег», расположенной в районе села Подгоры.

Природоохранная прокуратура Самарской области потребовала освободить земельный участок национального парка «Самарская Лука» от турбазы «Зелёный берег», расположенной в районе села Подгоры.

Компания ООО «Ривьера», управляющая базой отдыха, арендовала землю площадью 13 га, принадлежащую национальному парку, начиная с 2005 года. Однако сделка по аренде не была зарегистрирована Росреестром из-за несоблюдения закона: парк не имел полномочий передавать земли в аренду.

Несмотря на отсутствие регистрации договора, турбаза продолжала функционировать и приносить доход владельцам. Учредителями ООО «Ривьера» являются Елена Анпилова и Андрей Кузнеченков, владеющие равными долями капитала фирмы.

В декабре 2024 года компания ООО «Заповедник» получила право пользования акваторией рядом с территорией «Зелёного берега». Владельцы обеих фирм Андрей Федотов и Нереус Бараса соответственно оказались втянутыми в судебный спор из-за предполагаемых нарушений санитарных норм и условий эксплуатации земельных участков.

Природоохранная прокуратура намерена закрыть базу, передав дело в Арбитражный суд Самарской области, сообщает «Волга Ньюс».

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