Турбазу «Зелёный берег» обязали покинуть территорию нацпарка «Самарская Лука»

Компания ООО «Ривьера», управляющая базой отдыха, арендовала землю площадью 13 га, принадлежащую национальному парку, начиная с 2005 года. Однако сделка по аренде не была зарегистрирована Росреестром из-за несоблюдения закона: парк не имел полномочий передавать земли в аренду.