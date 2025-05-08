Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян. И порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию», — сказал Путин во время заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров.
Путин уточнил, что рост туристических потоков связан с взаимным безвизовым режимом.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.