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Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем

Путин: 1,6 миллиона россиян побывали в Китае в 2024 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян. И порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию», — сказал Путин во время заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров.

Путин уточнил, что рост туристических потоков связан с взаимным безвизовым режимом.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.