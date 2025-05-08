Правила продажи сим-карт ужесточат в Казахстане

Согласно предлагаемым изменениям, продажа сим-карт без предварительной идентификации личности будет запрещена. Приобрести номер можно будет исключительно через официальных операторов связи, а не у посредников или розничных дистрибьюторов, как это допускается сейчас. Эта мера должна сократить количество случаев мошенничества, совершаемого с использованием анонимных или подменных номеров.