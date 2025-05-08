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РЖД предложили пассажирам места в поездах из-за ограничений авиасообщения

РЖД готовы предоставить больше мест в поездах из-за ограничений в аэропортах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за с ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила компания.

«РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях Москва — Санкт-Петербург — Москва, Адлер — Москва, Казань — Москва, Нижний Новгород — Москва и других. В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест. Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет», — отмечается в сообщении.