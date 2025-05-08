Работа выставки трофейной техники НАТО продлена в Екатеринбурге

Полпред осмотрел экспонаты выставки и пообщался с посетителями и организаторами экспозиции. Выставку уже посетили более 100 тысяч человек.
«Люди идут семьями, очень много детей. Встретил жителей разных городов Свердловской области, — сообщил Артем Жога. — Планировалось, что выставка в Екатеринбурге будет работать до 10 мая. Из-за высокого спроса приняли решение с командованием Центрального военного округа продлить её до конца праздничных дней».
Также на площадке выставки развернули 80-метровую георгиевскую ленту в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«МК-Урал» ранее писал, что в апреле уральские таможенники оформили ввоз почти 50 тонн гвоздики — более полутора миллионов штук.
В апреле привезли почти половину всего ввезенного объема гвоздик с начала 2025 года. В этом году доставили 4 млн штук — 116 тонн. Их стоимость составила 70 млн рублей.