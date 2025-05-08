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В предстоящие большие выходные ГАИ усилит контроль на дорогах страны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие большие выходные сотрудники Госавтоинспекции примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

Источник: Комсомольская правда

На особом контроле — выявление и пресечение фактов грубых нарушений правил дорожного движения водителями авто и мототранспорта. Стражи дорог проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона, использования средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

Повышенное внимание уделят своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль без права управления.

Наряды ДПС обеспечат безопасность дорожного движения в местах праздничных мероприятий, а также общественный порядок в местах массового отдыха граждан. Личный состав ориентирован на оказание помощи гражданам.