Концерты, выставки и стендап: куда сходить в Москве в мае

На ВДНХ открылось интерактивное пространство Futurione, в котором объединяются искусство и виртуальная реальность. В пяти залах посетители могут погрузиться в сказку с использованием современных технологий. В каждом зале свои особенности — от светодиодных водопадов до трехмерных скульптур, которые зрители могут трансформировать с помощью смартфонов. Идеальное место для любителей цифрового искусства и инноваций, а также для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в мир будущего.