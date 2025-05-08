Концерты, выставки и стендап: куда сходить в Москве в мае

Май в Москве — время, когда культурная жизнь в городе расцветает вместе с природой. Впереди долгожданные праздники, а значит, самое время запланировать интересный досуг. «Вечерняя Москва» и «Яндекс Афиша» собрали главные мероприятия мая, которые стоит посетить.
Театр.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».
Когда: 27−31 маяГде: театр «Маска», 12+
В новом мюзикле известная история о Шерлоке Холмсе открывается зрителя с неожиданной стороны. Главным действующим лицом становится миссис Хадсон, которая выходит из тени гениального сыщика и превращается в яркую и решительную героиню. Вместо привычных расследований зрители столкнутся с детективом, полным музыки, интриг и забавных персонажей. Семейная комедия с элементами детективного сюжета порадует любителей творчества Конан Дойля и всех поклонников музыкальных постановок.
«Последняя сказка».
Когда: 9−11, 27−31 маяГде: Московский дворец молодежи, 12+
«Последняя сказка» — мюзикл, который перенесет зрителей в мир восточных чудес и мифов. История расскажет о Максе и Жене, молодой паре, которая сталкивается с трудностями в отношениях. Их спасение — чудо, которое может произойти в загадочном восточном мире, полном тайн и приключений. В спектакле вы увидите величественные дворцы, колоритные базары и, конечно, полет на ковре-самолете, как дань древним восточным мифам. Яркие визуальные эффекты и экзотические мотивы гармонично переплетаются с музыкой Таркана и дарят зрителям незабываемые эмоции.
Выставки.
Futurione.
Когда: 17 маяГде: Futurione, 0+
На ВДНХ открылось интерактивное пространство Futurione, в котором объединяются искусство и виртуальная реальность. В пяти залах посетители могут погрузиться в сказку с использованием современных технологий. В каждом зале свои особенности — от светодиодных водопадов до трехмерных скульптур, которые зрители могут трансформировать с помощью смартфонов. Идеальное место для любителей цифрового искусства и инноваций, а также для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в мир будущего.
«Границы видимости».
Когда: весь майГде: ЦСИ «Винзавод», 12+
Выставка «Границы видимости» в центре современного искусства «Винзавод» собрала работы 41 художника, включая известных авторов, таких как Владимир Потапов, Дмитрий Булныгин и Алексей Политов. Куратор Сергей Хачатуров исследует вопросы восприятия мира, фокусируя внимание на нестандартных способах видения, таких как периферийное зрение, зеркала и косые траектории. Художники используют различные подходы для того, чтобы побудить зрителя взглянуть на мир под необычным углом, открывая новые перспективы и фрагментации привычной реальности.
«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро».
Когда: 9−11 маяГде: центр «Зотов», 6+
Выставка посвящена творческому союзу Михаила Матюшина и Елены Гуро, двум важнейшим фигурам русского авангарда. Здесь представлены их работы, а также аудиозаписи музыки Матюшина и записи стихов Гуро. Экспозиция включает редкие произведения, которые ранее не выставлялись, и архивные звуковые работы, ставшие отражением духа авангарда. Выставка — прекрасная возможность узнать больше о жизни и творчестве выдающейся пары, сыгравшей ключевую роль в развитии российского искусства XX века.
Концерты.
Zoloto.
Когда: 17 маяГде: «ВТБ Арена», 16+
Группа Zoloto вновь радует поклонников неповторимой музыкой, которая сочетает в себе силу и чувствительность. Концерт, посвященный выходу нового альбома «Перевоплотиться», обещает быть многогранным: на арене прозвучит все — от мощных рок-композиций до нежных акустических блоков, которые позволяют погрузиться в приятные воспоминания, навеянные лиричными треками группы. В новом туре группа представит песни из последнего альбома и порадует слушателей своими фирменными джемами и неожиданными музыкальными решениями.
Tyga.
Когда: 31 маяГде: ЦСКА, 16+
Американский хип-хоп исполнитель Tyga готов подарить своим фанатам незабываемое шоу. На сцене ЦСКА он выступит с самыми горячими хитами, включая «Taste» и «Rack City». Вечер обещает быть жарким: энергичные биты, живое выступление и мощная атмосфера калифорнийской вечеринки. В дополнение шоу Tyga будут сопровождать два громких артиста российского хип-хопа — Macan и Jakone.
Стендап.
Андрей Бебуришвили.
Когда: 15 маяГде: фольклорный центр «Москва», 18+
Андрей Бебуришвили выступит в Москве с новым стендап-концертом. Его юмор — микс жизненных ситуаций, личных откровений и метких шуток, в которых легко узнать себя. Комик мастерски сочетает абсурдный бытовой юмор, самоиронию и гротескные зарисовки, превращая свой опыт в комедийные сюжеты. Шоу обещает быть не только смешным, но и терапевтическим.
Ольга Малащенко.
Когда: 27 маяГде: фольклорный центр «Москва», 18+
Ольга Малащенко — одна из самых ярких комикесс на стендап-сцене — представит новое сольное выступление. Это честный, дерзкий и смешной разговор о том, каково быть женщиной, взрослеть, разочаровываться, веселиться и не терять самоиронию. Если вы цените женский юмор — этот вечер точно придется вам по душе.
Стендап-экскурсии по Москве.
Когда: весь майГде: памятник Кириллу и Мефодию, памятник Грибоедову, 18+
Стендап-экскурсия по Москве — это новый формат для любителей познавательных и увлекательных прогулок. Под руководством комика-экскурсовода вы сможете узнать неожиданные факты о городе, а также посмеяться над историческими парадоксами и забавными ситуациями. Отличная возможность совместить изучение чего-то нового с развлекательной программой.
Детские.
«Бременские музыканты».
Когда: 31 маяГде: Театр имени Моссовета, 6+
Веселая и яркая постановка перенесет детей в мир сказочных приключений, где Трубадур и его верные друзья — Осел, Пес, Кот и Петух — отправляются на поиски любви и дружбы. Вдохновленный культовым мультфильмом спектакль наполнен музыкой, сказочными превращениями и веселыми играми, которые понравятся и малышам, и их родителям. Это чудесное музыкальное приключение для всей семьи.
«Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки».
Когда: 22 маяГде: Музей Пушкина, 12+
Музыка из фильмов Хаяо Миядзаки будет звучать в сопровождении органа, погружая зрителей в мир аниме и фантастических путешествий. Миядзаки стал одним из самых влиятельных аниматоров, и его работы, такие как «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо» и другие, вдохновляют целые поколения зрителей. Этот концерт — возможность почувствовать магию аниме по-новому, через живую музыку и любимые истории.