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В центре Ростова во время Парада закроют подземные переходы

С 8 по 9 мая в Ростове не будут работать два подземных перехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за праздничных мероприятий, приуроченных в 80-летнему юбилею Великой Победы, на время закроют два подземных переход. Об этом сообщили в администрации города.

Подземные пешеходные переходы на улицах Большая Садовая и Советская (от К. Маркса до проспекта Ворошиловского) не будут работать с 23:00 8 мая до 13:00 9 мая. Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, как информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации, в день празднования 80-й годовщины Победы движение на 15 маршрутах будет временно скорректировано. С 06:00 до 14:00 в связи с проведением парада и ограничениями дорожного движения автобусы, трамваи и троллейбусы в центре города будут следовать по непривычным для пассажиров маршрутам.

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