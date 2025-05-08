В центре Ростова во время Парада закроют подземные переходы

Кроме того, как информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации, в день празднования 80-й годовщины Победы движение на 15 маршрутах будет временно скорректировано. С 06:00 до 14:00 в связи с проведением парада и ограничениями дорожного движения автобусы, трамваи и троллейбусы в центре города будут следовать по непривычным для пассажиров маршрутам.