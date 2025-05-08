Белгидромет: потепления в Беларуси пока не предвидится

«Холодный воздух северных широт, поступающий в Беларусь, отбросил нас по температурному режиму почти на месяц назад. Так, за последние сутки средняя температура воздуха по республике составила 4−10 градусов тепла, что на 3−7 градусов ниже климатической нормы и характерно для середины апреля. Отрицательная температурная аномалия сохранится в республике в течение всего прогнозируемого периода», — рассказали в Белгидромете.
В ночные часы будут отмечаться заморозки, лишь местами минимальная температура воздуха будет положительной. Днем при этом будет от 8 до 16 градусов тепла. «Вместе с тем с 10 мая область высокого давления ослабит свое влияние, уступая место атмосферным фронтам, которые принесут в республику осадки от небольших до умеренных», — отметили синоптики.
В пятницу, 9 мая, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов. Местами минимальная температура составит 1−4 градуса со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 8−14 градусов.
В субботу, 10 мая, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью они будут небольшие, днем умеренные. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 1 — плюс 5 градусов, местами заморозки от нуля до минус 5 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 8−14 градусов тепла.
В воскресенье, 11 мая, ночью по юго-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов. Местами минимальная температура воздуха — плюс 1 — плюс 6, максимальная днем — 8−15 градусов выше нуля.
В понедельник, 12 мая, ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Температура воздуха минимальная ночью составит 1−5 градусов тепла, местами заморозки от нуля до минус 4 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 8−15 градусов со знаком плюс.
Во вторник и среду, 13 и 14 мая, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−6 градусов выше нуля, при прояснениях заморозки от нуля до минус 3 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 9−16 градусов тепла.