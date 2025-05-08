Белгидромет: потепления в Беларуси пока не предвидится

«Холодный воздух северных широт, поступающий в Беларусь, отбросил нас по температурному режиму почти на месяц назад. Так, за последние сутки средняя температура воздуха по республике составила 4−10 градусов тепла, что на 3−7 градусов ниже климатической нормы и характерно для середины апреля. Отрицательная температурная аномалия сохранится в республике в течение всего прогнозируемого периода», — рассказали в Белгидромете.