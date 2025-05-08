По улицам Самары начал курсировать украшенный к девятому мая «Автобус Победы»

С седьмого мая на маршруте № 34 в Самаре начал ходить специальный автобус, посвященный победе в Великой Отечественной войне.
Интерьер салона оформлен фотографиями и рассказами сотрудников транспортной компании о своих близких, принимавших участие в боевых действиях либо работающих в тылу.
Ранее «МК в Самаре» стало известно, что самарский врач дала список из семи советов о том, как пожилым людям беречь здоровье сердца.
Также ранее сообщалось о том, что самарские студенты представили свои открытки и плакаты к 80-летию Победы.
Получайте свежие новости по Самаре и Самарской области — подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы ничего не упустить.