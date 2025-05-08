В Екатеринбурге предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

«В связи с усилением мер антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в период с 08:00 до 23:00 вводятся ограничения в работе мобильного интернета на отдельных территориях в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы Среднего Урала просят с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к сети интернет.
«ФедералПресс» писал, что накануне из-за возможной угрозы со стороны беспилотников доступ к мобильному интернету был ограничен сразу в нескольких десятках российских городов.