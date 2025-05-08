В Екатеринбурге предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

«В связи с усилением мер антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в период с 08:00 до 23:00 вводятся ограничения в работе мобильного интернета на отдельных территориях в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.