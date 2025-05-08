Психолог назвала простые способы борьбы с бессонницей

Практический психолог Любовь Полякова в разговоре с NEWS.ru назвала несколько способов, которые помогут восстановить здоровый сон без лекарств. По ее словам, ключ к решению проблемы — не борьба с бессонницей, а изменение привычек и создание правильных ритуалов перед сном.