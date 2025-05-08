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Психолог назвала простые способы борьбы с бессонницей

Психолог Полякова: Теплый душ перед сном избавит от бессонницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Практический психолог Любовь Полякова в разговоре с NEWS.ru назвала несколько способов, которые помогут восстановить здоровый сон без лекарств. По ее словам, ключ к решению проблемы — не борьба с бессонницей, а изменение привычек и создание правильных ритуалов перед сном.

— Важно не бороться с бессонницей, а понять ее причины. Простые вечерние ритуалы — теплый душ, спокойная музыка, дыхательные упражнения или чтение — помогают настроиться на отдых. Также стоит позаботиться о комфорте: проветрить комнату, выбрать удобную подушку и избавиться от яркого света, — объясняет специалист.

Психолог рекомендует записывать тревожные мысли на бумагу или использовать технику визуализации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что МС-21 с новыми системами совершил перелет из Иркутска в Московскую область.