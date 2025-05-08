Слюсарь напомнил о цене Победы и долге перед ветеранами

В Ростове в четверг, 8 мая, глава региона Юрий Слюсарь поздравил участников областного торжественного собрания с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в музыкальном театре. Здесь собрались более тысячи человек: фронтовики, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции, а также представители городов и районов Дона.
Во время Великой Отечественной войны на территории Дона развернулись жестокие бои, столица региона дважды подвергалась фашистской оккупации. В результатепогибли более 182 тысяч мирных граждан. Из 665 тысяч дончан, призванных на фронт, около половины не вернулись домой.
— За этими цифрами — судьбы наших земляков и их близких, кто ценой своих жизней и здоровья боролся за каждую пядь нашей земли и ковал Победу в тылу. Наш долг — сделать все, чтобы историческая память о трагических событиях Великой Отечественной войны и славных победах наших дедов и прадедов не была стерта, чтобы она передавалась от детей — внукам, от поколения — к поколению и жила в сердцах людей вечно, — сказал Юрий Слюсарь.
В Ростовской области 80-ю годовщину Победы встречают 100 фронтовиков. 6643 человека имеют статус ветеранов и приравненных к ним.
— За вашими плечами — целая эпоха: тяжелейшая война, послевоенное восстановление страны на пределе человеческих сил. Вопреки всему вы выстояли и победили! Низкий вам поклон, — обратился к ним Юрий Слюсарь.
В завершении глава области вручил медали «За доблестный труд на благо Донского края» труженикам тыла.
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