Слюсарь напомнил о цене Победы и долге перед ветеранами

— За этими цифрами — судьбы наших земляков и их близких, кто ценой своих жизней и здоровья боролся за каждую пядь нашей земли и ковал Победу в тылу. Наш долг — сделать все, чтобы историческая память о трагических событиях Великой Отечественной войны и славных победах наших дедов и прадедов не была стерта, чтобы она передавалась от детей — внукам, от поколения — к поколению и жила в сердцах людей вечно, — сказал Юрий Слюсарь.