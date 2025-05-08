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В уфимском парке «Кашкадан» стартуют бесплатные кинопоказы

Первый фильм будет связан с Великой Отечественной войной.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Октябрьского района Уфы анонсировала старт бесплатного кинопроекта на территории парка «Кашкадан». Как сообщил руководитель районной администрации Антон Тарасов в своем аккаунте в социальных сетях, первый сеанс состоится 9 мая и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам чиновника, организаторы выполняют данное ранее обещание о проведении регулярных кинопоказов под открытым небом. В день празднования Дня Победы в 21:00 на сцене парка состоится демонстрация отечественной военной драмы «Каруза».

Мероприятие пройдет в формате открытого показа, доступного для всех желающих. В администрации парка отмечают, что это первый из запланированных сеансов, которые будут проводиться на регулярной основе.

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