В уфимском парке «Кашкадан» стартуют бесплатные кинопоказы

Администрация Октябрьского района Уфы анонсировала старт бесплатного кинопроекта на территории парка «Кашкадан». Как сообщил руководитель районной администрации Антон Тарасов в своем аккаунте в социальных сетях, первый сеанс состоится 9 мая и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам чиновника, организаторы выполняют данное ранее обещание о проведении регулярных кинопоказов под открытым небом. В день празднования Дня Победы в 21:00 на сцене парка состоится демонстрация отечественной военной драмы «Каруза».
Мероприятие пройдет в формате открытого показа, доступного для всех желающих. В администрации парка отмечают, что это первый из запланированных сеансов, которые будут проводиться на регулярной основе.
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