Сборная Самарской области по тхэквондо ГТФ завоевала бронзу чемпионата России

В Сочи, на территории федеральной резиденции «Сириус», состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В состязаниях приняли участие 2480 спортсменов из 64 регионов страны.
Сборная команда Самарской области заняла третье место в итоговом протоколе как чемпионата, так и первенства России. Это третий успех подряд для самарских спортсменов за последние пять лет.
Спортсменов из Самарской области отобрали в сборную команду России, которая начнет подготовку к мировому чемпионату и первенству по тхэквондо ГТФ. Соревнования пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в июле 2025 года.
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