«Малоохтинскую» библиотеку открыли после капитального ремонта в Петербурге

Сегодня, 8 мая, в Красногвардейском районе Петербурга открыли «Малоохтинскую» библиотеку. Там завершили капитальный ремонт. Участником торжественной церемонии стал вице-губернатор города Борис Пиотровский, сообщили в пресс-службе Смольного.
— В городе на Неве реализуется масштабный проект по обновлению библиотек. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей. В 2025 году завершается ее заключительный этап. В первую очередь восстанавливаются внутренние системы: устанавливается новое компьютерное оборудование, обновляются системы хранения книг и книгоучета. Более того, каждый год у нас проходят капитальные ремонты. За минувший год привести в порядок удалось восемь библиотек, в текущем — четыре, — рассказал Пиотровский.
Если говорить о «Малоохтинской», то впервые ее пространство модернизировали более 20 лет назад. Капитальный ремонт там стартовал в 2024 году. Он позволил превратить библиотеку в настоящий культурный центр. Читатели могут провести время как в уютных залах с книгой, так и поработать в зоне коворкинга. Кроме того, в одной из комнат организовали трехмерную виртуальную реконструкцию в рамках проект «Память о Великой». Надо сказать, что библиотека является ровесницей Победы. Впервые ее двери открыли 9 мая 1945 года. Сейчас фонд культурного учреждения насчитывает более 60 тысяч книг.