«Малоохтинскую» библиотеку открыли после капитального ремонта в Петербурге

Если говорить о «Малоохтинской», то впервые ее пространство модернизировали более 20 лет назад. Капитальный ремонт там стартовал в 2024 году. Он позволил превратить библиотеку в настоящий культурный центр. Читатели могут провести время как в уютных залах с книгой, так и поработать в зоне коворкинга. Кроме того, в одной из комнат организовали трехмерную виртуальную реконструкцию в рамках проект «Память о Великой». Надо сказать, что библиотека является ровесницей Победы. Впервые ее двери открыли 9 мая 1945 года. Сейчас фонд культурного учреждения насчитывает более 60 тысяч книг.