Azur air выполнит рейсы между РФ и Турцией с туристами других авиакомпаний

«Azur air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая Azur air выполнит два разворотных рейса — в Анталью и обратно. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы», — говорится в сообщении.