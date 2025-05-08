Azur air выполнит рейсы между РФ и Турцией с туристами других авиакомпаний

Как ранее сообщила АТОР на своем сайте, «авиакомпания Turkish Airlines 8 мая отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково», компания «Pegasus Airlines из этого же аэропорта — 4 рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум, а также 7 рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Петербурга».
«Azur air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая Azur air выполнит два разворотных рейса — в Анталью и обратно. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы», — говорится в сообщении.
Согласно расписанию, авиакомпания выполнит рейсы из Москвы в Анталью 8 мая в 17:30 мск и 20:00 мск. Обратные запланированы на 9 мая в 00:00 мск и 02:30 мск.
По оценкам АТОР, «по агрегированной информации от участников рынка, ситуация с отменами рейсов Turkish Airlines и Pegasus Airlines затронет более 15 тыс. человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло».
В некоторых российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии», а также зарубежные — Turkish Airlines и Pegasus Airlines.