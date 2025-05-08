Лукашенко объяснил, почему немного задержался у власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о том, что он немного задержался у власти, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время открытия Международного выставочного центра в Минске президент сказал о том, что сейчас белорусы живут в непростое время. Он напомнил о санкционном давлении, несмотря на которое все же в стране создаются уникальные объекты наподобие выставочного центра.
— Санкции нас душат со всех сторон. Нас пытаются удушить. Но мы живем. И не просто живем, — подчеркнул он.
Глава страны пояснил, что все зависит от самих людей. И напомнил о том, что ничего не требуется, кроме как делать все необходимое на своих рабочих местах. И, ничего не выдумывая, прийти, отработать, пойти домой и отдохнуть в субботу и воскресенье.
— Все остальное мы будем решать сами. Тоже каждый на своем месте: я как президент буду заниматься своими вопросами, правительство будет экономикой, Администрация (президента. — Ред.) — политикой, дипломатией и прочее, — перечислил лидер государства.
Лукашенко заметил, что вертикаль власти выстроена, и что «эта машина должна работать без сбоев». Но затем напомнил и о том, что, как и было обещано, ко власти пришла молодежь — новое поколение. При этом белорусский президент заметил, что сам он немного задержался у власти.
— Фактически новое поколение приведено к власти. Ну я немножко задержался. Ну, потерпите, должны же быть и опытные люди. У нас они есть, — уверен глава Беларуси.
Еще Александр Лукашенко сказал, что новое поколение во власти нельзя назвать такой уже молодежью, так как им от 50 лет и больше, но это следующее поколение. А за ними следуют и другие поколения, еще моложе. В частности, есть такие в парламенте.
При этом управленцев глава республики назвал настоящими патриотами, людьми, любящими свою страну и желающими ее сохранить. При этом сохранить страну уже не столько для себя, сколько для детей.
-Ну и мы же еще хотим пожить. Поэтому тихо, спокойно. Мы живем в спокойной, мирной, доброй стране. Надо ее сберечь. Это особо звучит в канун 80-летия Победы в той страшной войне. Вокруг очень большая неразбериха большая, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко сказал, о чем «шушукаются» на кухнях белорусы.
И еще белорусский лидер высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».