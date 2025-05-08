В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики

Студенты будут обучаться по междисциплинарной модели, которая охватывает как экономические и управленческие аспекты, так и креативные дисциплины: дизайн, медиа, моду, архитектуру, культурное проектирование и др. Новая магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована на базе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ).