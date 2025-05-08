ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Кабмине республики.
Это ключевая инициатива фонда и логическое продолжение реализации Закона «О креативной экономике».
«Развитие креативных индустрий признано одним из стратегических приоритетов страны. Новый факультет обеспечит системную подготовку специалистов в области творческого предпринимательства, креативного менеджмента, цифровых технологий и культурной политики», — говорится в сообщении.
Образовательную программу факультета разрабатывали при участии международных экспертов и с учетом лучших практик, адаптированных к региональному контексту.
Студенты будут обучаться по междисциплинарной модели, которая охватывает как экономические и управленческие аспекты, так и креативные дисциплины: дизайн, медиа, моду, архитектуру, культурное проектирование и др. Новая магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована на базе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ).
«Уверены, что этот факультет станет интеллектуальной и образовательной опорой для следующего поколения культурных лидеров и предпринимателей Узбекистана», — отметила представитель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.