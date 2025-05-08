В Кишинев доставили частицу Вечного огня

«Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день. Это праздник победы над фашизмом, когда победила одна большая страна», — заявил лидер блока «Победа» Илан Шор, добавив, что не видит будущего Молдавии без единого политического, экономического пространства с Россией.