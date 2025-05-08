В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту

«К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы — “Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом”! Над нашими великолепными волжскими просторами воздушный шар в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему звания “Город трудовой доблести”, поднял масштабную Георгиевскую ленту (8 метров — ширина, 80 метров — длина). Даже от видео дух захватывает», — написал Никитин в своем Telegram-канале, разместив кадры полета.