В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Рекорд России и Европы — «Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом» — установлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы — “Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом”! Над нашими великолепными волжскими просторами воздушный шар в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему звания “Город трудовой доблести”, поднял масштабную Георгиевскую ленту (8 метров — ширина, 80 метров — длина). Даже от видео дух захватывает», — написал Никитин в своем Telegram-канале, разместив кадры полета.
Он отметил, что специалисты «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы» на месте зафиксировали достижение, которое будет внесено в издания.